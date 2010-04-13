Янукович: Україна переведе ядерні блоки на низькозбагачений уран

Ядерні блоки та дослідницькі реактори в Україні поступово переводитимуться з високозбагаченого на низькозбагачений уран. При цьому країна "одержить відповідні технології, устаткування і фінансування", - заявив у понеділок журналістам президент України Віктор Янукович, який бере участь у роботі саміту з ядерної безпеки.

Головною новиною першого дня роботи міжнародного форуму стало оголошене Україною рішення позбавитися всіх запасів високозбагаченого урану до наступного саміту по ядерній безпеці у 2012 році. США вітали цей крок і заявили, що нададуть Україні необхідне технічне і фінансове сприяння, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

"В України є високозбагачені матеріали, і на цьому саміті у рамках ініціативи президента Обами ми пропрацювали питання про заміну високозбагаченого урану на низькобагачений, який використовуватиметься на наших ядерних блоках, зокрема на атомних реакторах, наявних у науково-освітніх установах, - сказав В.Янукович. - Ми взяли на себе зобов`язання крок за кроком замінити високозбагачений уран на низькозбагачений і одержати відповідні технології, устаткування і фінансування для /виконання/ цих робіт".

"Я хотів би додати, що загроза ядерного тероризму, яка існує в світі, підштовхує лідерів держав всього світу до вироблення певних документів, які дадуть можливість створити правову систему з цього питання, а також систему зберігання і захисту ядерних матеріалів, - підкреслив президент. - Україна в цьому напрямку працюватиме і ухвалюватиме відповідні рішення".

Як заявив Білий дім, високозбагачений уран, від якого вирішила відмовитися Україна, може бути вивезений для безпечного зберігання або утилізації до Росії. На запитання ІТАР-ТАРС, чи обговорювала українська сторона це питання з російським керівництвом, В.Янукович прямої відповіді не дав, заявивши наступне: "Ми розвиватимемо з Росією двосторонні відносини, зокрема співпрацю в енергетиці. Наші спільні рішення обов`язково підуть на користь нашим економікам, нашим країнам і, безумовно, ми співробітничатимемо у рамках міжнародної ініціативи, яка зараз обговорюється (на саміті) і по якій створюватиметься відповідна нормативно-правова база".