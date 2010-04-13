Тарифи на електроенергію для ГМК і хімпрому зростуть на 7,9-8,3%

Національна комісія регулювання електроенергетики підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для 111 підприємств гірничо-металургійного комплексу і хімічної промисловості в квітні порівняно з березнем на 7,89-8,32% - до 45,72-60,68 коп. за кВт/годину.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі регулятора.

Згідно з повідомленням, тарифи затверджено постановою НКРЕ від 1 квітня на виконання відповідної рекомендації Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, постановою № 289 від 24 березня КМУ рекомендував НКРЕ встановити до липня для ГМК і хімпрому роздрібні тарифи на електроенергію, встановлені для листопада 2009 року, тобто 45,72-60,68 коп. за кВт/годину.

Таким чином, тариф для зазначеної групи споживачів на 1-му класі напруги зріс на 8,3% - до 45,72 коп. за кВт/год, на 2-му класі - на 7,89%, до 60,68 коп. за кВт/год.

У НКРЕ відзначили, що встановлені відповідно до рекомендацій уряду тарифи планується зберегти у травні-червні.

Довідка УНІАН. Восени 2008 року Кабмін підписав меморандум про взаємодію з підприємствами ГМК і хімпрому, в рамках якого НКРЕ було рекомендовано зафіксувати для 111 підприємств двох галузей роздрібні тарифи на електроенергію на рівні жовтня 2008 року, - 42,21-56,24 коп. кВт/год. Ці тарифи діяли до березня 2010 року.