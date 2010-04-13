Україна відмовилася від близько 90 кг збагаченого урану
США схвалює такі кроки
Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану, якого вистачає для створення ядерної зброї.
Про таку ініціативу заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ, яка відбулася напередодні у Вашингтоні у рамках саміту з ядерної безпеки, повідомляє прес-служба Президента України.
У спільній заяві глав держав, яку оприлюднили за результатами зустрічі, зазначено, що Президент США Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України позбавитися усіх запасів високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну і фінансову допомогу в цьому питанні з боку Сполучених Штатів.
Як уточнив офіційний представник Білого дому Роберт ГІББС, йдеться про близько 90 кг збагаченого урану, який зберігається в науково-дослідних центрах України.
За оцінками фахівців, такої кількості матеріалу вистачає для створення декількох ядерних боєприпасів.
У зв'язку з цим, Б. ОБАМА високо оцінив це рішення України як історичний крок і підтвердження її лідерства в справі ядерної безпеки і нерозповсюдження.
Президенти домовилися, що їх країни вивчать шляхи зміцнення співпраці у сфері мирного використання атомної енергії, включаючи розвиток українських потужностей у сфері ядерних досліджень і зусилля із диверсифікації постачань палива для української атомної енергетики відповідно до Угоди про співпрацю у сфері ядерної енергетики і інших додаткових двосторонніх домовленостей, які можуть бути узгоджені між Україною і США.
Лідери двох країн також погодилися продовжити спільну роботу над забезпеченням ядерної безпеки, включаючи зусилля із безпеки майданчика ЧАЕС.
"США внесли майже 250 млн. доларів з цією метою і підтверджують свій намір і надалі підтримувати Україну та інші сторони в питанні приведення Чорнобильської АЕС в безпечний стан", - підкреслюють у заяві.
Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Президент України своїм указом ввів в дію рішення засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке пройшло в закритому режимі 9 квітня 2010 року. За даними інформованих джерел агентства, це рішення стосувалося ініціативи української сторони відмовитися від запасів високозбагаченого урану.