АМК рекомендує Мінпаливенерго та Мінекономіки забезпечити конкуренцію

Антимонопольний комітет України рекомендує Міністерству палива і енергетики та Міністерству економіки вжити заходів для забезпечення дотримання конкурентного законодавства під час реалізації на спеціалізованих аукціонах зрідженого газу для потреб населення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення АМК прийняв сьогодні на своєму засіданні.

Як зазначено в матеріалах до засідання, у ході розслідування АМК виявив різке підвищення цін на зріджений газ на спеціалізованих аукціонах.

На думку АМК, така ситуація стала можливою завдяки діям аукціонного комітету, склад якого сформований таким чином, що компанії-продавці зрідженого газу, здійснюючи спільні дії, можуть мати вирішальний вплив на його діяльність. Зокрема, з 9 членів аукціонного комітету тільки 4 представляють органи державної влади, а інші 5 - представники продавців і пов'язаних з ними підприємств.

Крім того, АМК встановив, що існуюча система аукціонів не забезпечує створення прозорих механізмів ціноутворення, що підтверджують числені скарги споживачів на необгрунтоване підвищення цін.

У ході засідання представник АМК сказав, що на ринку реалізації зрідженого газу для потреб населення є два провідних продавці - ДК "Укргазвидобування" і ВАТ "Укрнафта", які упродовж 3-х років беруть участь в аукціонах окремо один від одного, тим самим не конкуруючи між собою.

На думку АМК, такий стан справ призводить до дестабілізації цінової ситуації на ринку зрідженого газу для потреб населення.

У свою чергу, як наголосив, виступаючи на засіданні, в.о. директора департаменту газової, нафтової і нафтопереробної промисловості Мінпаливенерго Костянтин БОРОДІН, Мінпаливенерго найближчим часом відновить своїх представників у складі аукціонного комітету, проведе перевірку учасників спеціалізованих аукціонів, а також вживе заходів для посилення ролі аукціонного комітету в частині надання йому права контролю за розподілом усього зрідженого газу, що продається на спеціалізованих аукціонах для потреб населення, щоб уникнути можливих антиконкурентних дій учасників ринку.

Крім того, Мінпаливенерго виступає за надання права аукціонному комітету забороняти брати участь в аукціонах компаніям-покупцям зрідженого газу, які не поставляють його споживачам, а перепродають його іншим комерційним структурам.