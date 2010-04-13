«Укрнафта» перевиконала план видобутку нафти

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ВАТ "Укрнафта" у січні-березні видобула 632,9 тис. тон нафти і газового конденсату, що на 3,0 тис. тон, або на 0,5%, більше від запланованого (629,9 тис. тон).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошують, що в січні-березні компанія також добула 638,4 млн. куб. м газу, що на 3,5 млн. куб. м (на 0,6%) більше від запланованого (634,9 млн. куб. м).

За 1-й квартал компанія ввела в експлуатацію 10 нових свердловин (7 нафтових і 3 газові), що більше від запланованого на 7 свердловин.

У січні-березні обсяги буріння склали 17,6 тис. м, що на 2,0 тис. м (на 12,8%) більше від плану (15,6 тис. м).

Також в повідомленні сказано, що в першому кварталі компанія виробила 41,5 тис. тон зрідженого газу, що на 4,5 тис. тон (на 12,2%) більше від плану (37,0 тис. тон) і 55,5 тис. тон фракції легкої, що на 1,5 тис. тон (2,8%) більше від запланованого (54,0 тис. тон).

Довідка УНІАН. ВАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка добуває 75% нафти і газового конденсату від загального об`єму видобутку в країні.

50%+1 акція "Укрнафти" належать НАК "Нафтогаз України", 42% акцій контролює група "Приват".