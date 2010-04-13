«Укртатнафта» збільшила переробку нафти на 60%

ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.), за оперативними даними, у січні-березні збільшило переробку нафтової сировини на 59,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 918,2 тис. тон.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Постачання нафтової сировини у січні-березні на "Укртатнафту" збільшилися на 50,6% порівняно з аналогічним періодом 2009 року до 893,7 тис. тон.

У січні-березні "Укртатнафта" збільшила виробництво бензину на 43,6% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 266,5 тис. тон, дизельного палива - на 62,4% - до 300,1 тис. тон, мазуту - на 57,5% - до 171,0 тис. тон.

Довідка УНІАН. ПАТ "Укртатнафта" створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства складає 18,6 млн. тон переробки нафти на рік.

У 2009 році "Укртатнафта" збільшила переробку нафтової сировини на 17,7% порівняно з 2008 роком, до 3 млн. 188,8 тис. тон.