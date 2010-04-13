Україна збільшила виробництво електроенергії на 10,1%

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) у січні-березні поточного року збільшилося на 10,1%, або на 4,726 млрд. кВт/год порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 51,442 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві палива і енергетики України.

Згідно з повідомленням, к першому кварталі п.р. теплові електростанції (ТЕС) збільшили виробництво електроенергії на 17,8%, або на 3,386 млрд. кВт/год, – до 22,451 млрд. кВт/год, атомні електростанції (АЕС) – на 2,8%, або на 629,6 млн. кВт/год, – до 22,831 млрд. кВт/год, блок-станції і комунальні ТЕЦ – на 9,2%, або на 207,5 млн. кВт/год, – до 2,460 млрд. кВт/год.

ГЕС і ГАЕС у січні-березні п.р. наростили виробництво електроенергії на 15,7% – до 3,697 млрд. кВт/год.

У березні п.р. виробництво електроенергії в ОЕС України зросло на 7,6%, або на 1,175 млрд. кВт/год порівняно з березнем 2009 року – до 16,643 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України в 2009 році скоротилося на 9,8%, або на 18,768 млрд. кВт/год, порівняно з 2008 роком – до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/год.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в ОЕСУ за підсумками 2008 року скоротилося на 1,8%, або на 3,438 млрд. кВт/год, порівняно з 2007 роком – до 191,688 млрд. млн. кВт/год.

У 2007 році виробництво електроенергії в ОЕСУ збільшилося на 1,6%, або на 3 млрд. 6 млн. кВт/год, порівняно з 2006 роком – до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/год.