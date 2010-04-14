Світові ціни на нафту знизилися

08:36, 14 квітня 2010
Енергетика
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Майже до 84 дол./бар.

Ціни на нафту на світових ринках у вівторок, 13 квітня, знизилися на тлі попередження Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про те, що високі ціни на енергоресурси можуть уповільнити відновлення економіки, повідомляє РІА Новини.

Ціна травневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 0,29 долара - до 84,48 долара за баррель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість травневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 0,29 долара - до 84,05 долара за баррель.

МЕА опублікувало у вівторок позитивний прогноз попиту на нафту в 2010 році. Проте Агентство попередило, що баррель "чорного золота", якщо котуватиме понад 80 доларів, може негативно вплинути на темпи відновлення світової економіки.

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