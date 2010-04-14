Росія готова говорити з Києвом про ціну на газ

Російська сторона готова обговорювати нові пропозиції Києва з приводу ціни на газ.

Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв під час зустрічі у вівторок у Вашингтоні з українським колегою Віктором Януковичем.

Медведєв запропонував розглянути це питання на рівні профільних відомств двох країн.

"Обговоримо обов`язково, в тому числі і газове питання. Це тема, яка є дійсно дуже важливою для України", - сказав він.

Як підкреслив президент РФ, "незважаючи на те, що у нас діють раніше підписані угоди", це питання має бути розглянуте і опрацьоване на рівні профільних відомств двох країн.

"У світлі того, про що ми говорили, у ході вашого недавнього приватного візиту до Москви, для реалізації тих пропозицій, які ми обговорювали, думаю, є резон провести звірку годин і ініціювати додаткові дії з боку профільних міністерств і відомств", - сказав президент РФ українському колезі.

Ці слова Медведєва послідували після того, як Янукович зауважив, що поки не отримав від російського президента "відповіді в плані компенсації цін на газ".

Янукович підкреслив, що проблема ціни на російський газ "хвилює сьогодні Україну".

Він також зазначив, що є ціла низка питань, які "накопичилися за ці роки - не лише за останні п`ять років, але й більш старі, на які потрібно давати відповіді".

"Їх треба обговорювати і знайти по них згоду", - сказав Янукович.

Медведєв у свою чергу звернув увагу на те, що лідери Росії і України останнім часом стали дуже часто зустрічатися.

"Ми, як і обіцяли нашим громадянам, зустрічаємося часто. Мене це не може не радувати. Тим більше що деякий час тому було таке положення, коли я з керівництвом України практично не бачився", - сказав Медведєв.

За його словами, той факт, що Росія і Україна "набрали такий темп співпраці, відповідає інтересам наших країн і народів".

Медведєв визнав, що у двосторонніх відносинах "проблем накопичилося чимало, і ідей у нас немало".