Москва готова обговорювати "газові" пропозиції Києва
Медведєв: "Думаю, є резон ініціювати додаткові дії "...
Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що російська сторона готова обговорювати нові пропозиції Києва щодо ціни на газ.
Як передає РІА “Новости”, про це він сказав під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, що відбулася у Вашингтоні.
Президент РФ вважає, що, незважаючи на те, що «діють раніше підписані угоди», це питання має бути розглянуто і опрацьовано на рівні профільних відомств двох країн.
У відповідь на зауваження В. ЯНУКОВИЧА, що він наразі не отримав від російського президента "відповіді в плані компенсації цін на газ", Д. МЕДВЕДЄВ, зокрема, сказав: "Думаю, є резон ініціювати додаткові дії з боку профільних міністерств і відомств".
Нагадаємо, Володимир ПУТІН по завершенню переговорів в Москві з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, які відбулися 10 квітня в аеропорту «Внуково-2», також наголосив, що Україна підготувала «цікаві» пропозиції в газовій сфері, які готова розглядати Російська Федерація. Про це заявив голова уряду РФ.
«Ми торкнулися газових відносин. Микола Янович (АЗАРОВ - УНІАН) зробив пропозиції за дорученням президента України - ці пропозиції цікаві, допускаю, що ми можемо вийти на рішення, але вони вимагають опрацьовування. Це в значній мірі рахункові позиції, і ми повинні подумати», - сказав В.ПУТІН.
У свою чергу прем`єр-міністр України повідомив, що всі ці пропозиції «не прості і вимагають детального опрацьовування». При цьому М.АЗАРОВ підкреслив, що сторони домовилися провести ці переговори в стислі терміни.