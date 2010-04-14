Ціни на ринку нафтопродуктів у Росії завищені на 15-20%

Ціни на гуртовому та роздрібному ринках нафтопродуктів у Росії зараз завищені на 15-20%, сказав сьогодні в ході "Урядової години" в Раді Федерації керівник Федеральної антимонопольної служби /ФАС/ Ігор Артемьєв. "Зараз ціни - і ми можемо довести це за допомогою наших аналітиків - на 15-20% вищі від тих, які мали б бути і в гурті, і в роздріб", - сказав він, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

І. Артемьєв нагадав сенаторам, що протягом останніх років служба активно намагається протистояти тенденції підвищення внутрішніх цін на нафтопродукти слідом за світовою кон'юнктурою. "При цьому діє цей механізм тільки в одному напрямку: якщо йде зниження на світовому ринку, то в Росії ціни не знижуються", - пояснив він.

Головним механізмом у боротьбі з нафтовиками для ФАС стала розроблена нею і прийнята урядом РФ формула ціни при продажі нафти на біржі. Вона розраховується методом "зворотного рахунку" з вирахуванням експортних мит і логістики від поточних світових цін. ФАС розраховує, що саме цей механізм і поступовий розвиток біржової торгівлі нафтопродуктами дозволить урівноважити російських ринок.

Як сказав голова ФАС, "нафтовики не дуже хотіли виходити на біржу з податкових міркувань" і за 2009 рік через біржові торги було продано лише 2% від загального обсягу ринку - тоді як за 1-й квартал 2010 року цей показник вже дійшов до 8%. "А для того, щоб вийшла квазіринкова, хоч би справедлива, ціна потрібно 10-15% відповідних контрактів продавати на біржі", - продовжив І.Артемьєв. Він запевнив сенаторів у тому, що служба продовжуватиме порушення справ проти нафтовиків доти, "поки компанії не підуть торгувати на біржу і ми не отримаємо прозоре ціноутворення».

Він нагадав, що за 2009 рік нафтові компанії "Великої четвірки" ("ЛУКОЙЛ" (LKOH), ТНК- BP (TNBP), "Газпром нафта" (SIBN) і "Роснефть" (ROSN)) оштрафували загалом на 26 млрд крб. За словами І. Артемьєва, у судових спорах з нафтовими компаніями служба виграє практично в усіх справах без вийнятку в Московському регіоні, але "як тільки ми від'їжджаємо на 50 км від Москви, ми починаємо програвати компаніям". Так було програно три справи в Тюменській області проти ТНК-ВР і справи проти "Газпром нафти" в Санкт-Петербурзі.

Як наголосив очільник ФАС, наприкінці травня суперечку нафтовиків і антимонопольників розгляне Вищий арбітражний суд (ВАС) РФ, "рішення якого носитимуть остаточний характер для усіх компаній". За його словами, цитує ІТАР-ТАРС, "ця справа носить історичний характер для усієї країни", і залежно від результатів можна буде говорити про те, чи працюють в країні ринкові інститути антимонопольного регулювання і відповідних санкцій.