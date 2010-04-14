Перемовини з Росією про ціну газу завершаться наступного тижня

В уряді України чекають завершення переговорів про визначення нової ціни на газ наприкінці цього - початку наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший віце-прем'єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що на цей момент переговорний процес йде успішно.

"Я думаю, що наприкінці цього тижня, можливо, на початку наступного, вони вже закінчаться, і у нас буде реальна ціна на газ", - сказав А.КЛЮЄВ.

Він наголосив. що після визначення ціни на газ проект Держбюджету відкоригують і внесуть до Верховної Ради у квітні з тим, щоб парламент зміг прийняти його до 1 травня.

Пояснюючи, чому проект бюджету, який практично готовий, не можна внести до парламенту вже зараз, А. КЛЮЄВ сказав: "Чому ми не можемо подати бюджет без ціни на газ - тому що там, як тільки ми дізнаємося нову ціну на газ, ми повинні відразу перераховувати декілька показників у бюджеті. Якщо ми знижуємо ціну до тієї, яку ми хочемо, то, думаю, що НАК "Нафтогаз України" обійдеться без державних дотацій. Ті ж самі субсидії потрібно буде відразу перерахувати".

Він сказав, що усі ці доопрацювання після встановлення нової ціни на газ можна буде зробити буквально за дві-три години.

При цьому А. КЛЮЄВ не надав детальнішої інформації про пропозиції української та російської сторін щодо зміни умов постачань газу.

"Усе, що стосується ціни, я б не хотів зараз відповідати, тому що йде переговорний процес. І ви ж знаєте, коли йдуть переговори, краще конкретики ніякої не давати. Як тільки вони закінчаться, відразу ви знатимете, яка базова ціна, як вона змінюється від вартості газойля, або який коефіцієнт: 0,8 або 1 використовується у розрахунках основної ціни на газ. Зараз рано про це говорити", - сказав А.КЛЮЄВ.