Нафта дорожчає завдяки стабільним фондовим ринкам

Ціни на нафту ростуть за підтримки фондових ринків і слабкого долара та всупереч повідомленню про зростання запасів у США, повідомляє Рейтер.

О 16.25 МСК ціни на американську легку нафту виросли на $0,83 до $84,88 за барель, а сорт Brent додав $0,78 до $85,50.

Котирування європейських акцій ростуть, а долар знизився на 0,1 відсотка, що сприятливо впливає на нафтові ціни, роблячи їх привабливішими для інвесторів за межами США.

Запаси бензину в США виросли минулого тижня несподівано для аналітиків, за даними Американського інституту нафти, а запаси нафти збільшилися одинадцятий тиждень поспіль. Управління енергетичної інформації опублікує дані в середу о 18.30 МСК.

"Зростання запасів передбачуване, за винятком бензину. Ціни перейшли у вищий діапазон з рівнем підтримки близько $83", - сказав брокер Bache Commodities Крістофер Белью про нафту Brent.

ОПЕК у середу трохи підвищила прогноз зростання попиту на нафту цього року і передбачила, що ціни найближчими місяцями залишаться в діапазоні $70-80 за барель. Раніше у квітні Міжнародне енергетичне агентство також підвищило прогноз зростання споживання нафти цього року, але Управління енергетичної інформації США скоротило прогноз через незначний попит у Європі.

"Зростання запасів малює песимістичну картину, але поки американський фондовий ринок стабільний, а економічні індикатори хороші, я не думаю, що ціни сильно впадуть", - сказав Тецу Еморі з Astmax Co Ltd, який вважає, що нафта коштуватиме $83-88 протягом найближчих тижнів.