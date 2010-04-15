Клюєв: тарифи на газ для населення піднімати не будуть

Перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сподівається, що у 2010 році не доведеться піднімати тарифи для населення, у тому числі на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Верховній Раді в ході обговорення проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік.

А. КЛЮЄВ сказав, що необхідність підвищення тарифів відпаде після досягнення домовленостей про зниження газу, який купуємо у Росії.

"Усе, що стосується тарифної політики - якщо ми домовимося про ціну на газ, а я думаю, що ми домовимося, - то тарифи для населення ми піднімати не будемо", - заявив перший віце-прем'єр-міністр.