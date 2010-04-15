Опозиція пропонує Кабміну розробити програму заміщення

Опозиційний уряд пропонує Кабміну розробити програму заміщення російського газу українським вугіллям, електроенергією, нетрадиційними енергетичними ресурсами, і врахувати це під час підготовки бюджету на 2010 рік і програми діяльності Кабміну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції народний депутат України, міністр опозиційного уряду Олександр ГУДИМА.

Він наголосив, що сьогодні спостерігають тенденції спаду видобутку в Україні нафти і газу. За його словами, за перший квартал цього року цей спад складає 10%.

Він сказав, що "на догоду декільком фінансово-промисловим групам чинний уряд вирішив збільшити фактичне споживання російського газу з 27 до 37 млрд. кубометрів".

Опозиціонер підкреслив, що в умовах світової економічної кризи падіння ВВП необхідно зменшити залежно від імпорту енергоносіїв.

О. ГУДИМА підкреслив, що необхідно збільшити видобуток вугілля на 15 млн. тон і таким чином замістити споживання 10 млрд. кубометрів російського газу (саме на таку кількість газу порівняно з 2009 роком передбачено збільшити закупівлю газу для потреб України).

О. ГУДИМА вважає, що у випадку, якщо чинний уряд не підтримає пропозицій опозиційного, останній самостійно розроблятиме програму заміщення російського газу.