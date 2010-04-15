Перемовини щодо газу можуть завершитися наприкінці тижня

Переговори з Росією про зниження ціни на газ йдуть продуктивно і можуть бути завершені наприкінці цього тижня або на початку наступного тижня, повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Андрій Клюєв, повідомляє Газета.Ру.

"Ми спеціально затягнули процес здачі бюджету, щоб все-таки закінчити переговорний процес з нашими колегами з Росії. Він у нас досить продуктивно йде, я сподіваюся, що до кінця цього тижня, максимум на початку наступного тижня ми вже вийдемо на прийнятну для обох сторін - як для російських наших колег, так і для нас - ціну на газ", - сказав Клюєв, виступаючи в четвер у Верховній раді України. Базова ціна на газ для України складає відповідно до формули $450 за 1000 кубометрів. У першому кварталі ціна газу складала $305, у другому кварталі, за розрахунками української влади, ціна виросте до $320-330. РІА "Новини"