Перші 80 тис. тон нафти з Венесуели прийдут в квітні

Київ і Мінськ домовилися про постачання в квітні 80 тис. тон нафти з Венесуели в Білорусь.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив представник підприємства "Білнафтохім".

"Перший танкер доставить 80 тис. тон венесуельської нафти в Одеський порт, а звідти нафту транспортуватимуть залізничним транспортом" (а не по нафтопроводу "Одеса-Броди", як обговорювали раніше - УНІАН), - сказав представник "Білнафтохіму".

Водночас, за словами представника білоруської компанії, тривають переговори про можливість постачань нафти з Венесуели в Білорусь по нафтопроводу "Одеса-Броди".

Як повідомляв УНІАН, президенти Білорусі і Венесуели Олександр ЛУКАШЕНКО і Уго ЧАВЕС після перемовин, що відбулися 15 березня в Каракасі, у рамках офіційного візиту глави білоруської держави у Венесуелу домовилися про те, що Венесуела поставлятиме нафту в Білорусь для переробки на білоруських підприємствах і спільної реалізації на європейському ринку.

19 березня на сайті Президента Білорусі з`явилося повідомлення, що Венесуела у травні поставить в Білорусь через Одеський порт пробну партію нафти обсягом до 80 тис. тон, а до кінця року планує поставити до 4 млн. тон.

Окрім того, протягом двох місяців планують створити спільне білорусько-венесуельське підприємство з постачання нафти, у якому 75% акцій належатиме Венесуелі, 25% - Білорусі. Сиру нафту поставлятимуть через порт Одеси для наступної її переробки на Мозирському НПЗ.

25 березня Надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі Ігор ЛІХОВИЙ заявив, що Україна може запропонувати Білорусі потужності нафтопроводу "Одеса-Броди" для транспортування нафти з Венесуели на білоруські нафтопереробні заводи.

"Я можу сказати, що дійсно, напевно, найдешевший шлях - це проект "Одеса-Броди", "Сарматія", консорціум. Він не потребує ніяких технічних змін і грошового підживлення цього проекту. Треба лише отримати гарантію постачань нафти (з Венесуели - УНІАН) ", - сказав І.ЛІХОВИЙ.