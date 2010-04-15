НКРЕ перегляне "газові" тарифи облгазів

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) України має намір переглянути тарифи газопостачальних компаній (міськ- і облгазів) на транспортування і постачання природного газу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі регулювальника, відповідне питання внесене до порядку денного чергового засідання комісії, запланованого на 23 квітня 2010 року.

Згідно з повідомленням, через перегляд тарифів на транспортування природного газу розподільними газопроводами, НКРЕ планує також переглянути розмір загального тарифу на транспортування газу (магістральними і розподільними) трубопроводами.

Востаннє НКРЕ переглядала тарифи на транспортування і постачання газу в серпні 2008 року. Тоді прийняли рішення про їх підвищення з 1 вересня 2008 року.

Зокрема, середньозважений тариф на розподіл газу, з урахуванням загального обсягу транспортування газу і планової тарифної виручки для облгазів, підвищився на 46,2% - 81,3 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

Середньозважений тариф на постачання природного газу облгазів виріс на 28,7% - до 34,50 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

Загальний тариф на транспортування природного газу для споживачів України виріс на 27,7% - з 96,30 до 122 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).