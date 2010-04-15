Ставка транзиту російського газу через територію України зросте

Ставка транзиту російського газу через територію України у другому кварталі 2010 року зросте з 2,78 до 2,84-2,88 дол. за тис. кубометрів на 100 км.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління з роботи з країнами ближнього зарубіжжя ВАТ "Газпром", директор ТОВ "Газпром Збут Україна" Анатолій ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ сьогодні в Києві під час українсько-російського ділового форуму.

"У другому кварталі ставка виросте на 6-10 центів", - сказав він. При цьому А. ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ сказав, що в 2010 році "Газпром" планує істотно наростити обсяги транзиту газу через Україну - до 116,9 млрд. куб. м. Він також нагадав, що минулого року цей показник склав 95,8 млрд. куб. м

Також А. ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ відзначив платіжну дисципліну з боку НАК "Нафтогаз України". "За останні півтора року українська держкомпанія завжди вчасно здійснювала оплату за поставлені обсяги газу", - сказав він.

Нагадаємо, ставка транзиту російського природного газу через територію України в першому кварталі 2010 року складала 2,78 дол. за тис. куб. м на 100 км.