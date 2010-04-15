Україна та Білорусь подумають про транспортування нафти

Міністерство палива і енергетики України і концерн "Білнафтохім" мають намір до 1 червня 2010 року розглянути можливість і підготувати пропозиції для урядів двох країн щодо транспортування нафти на білоруський нафтопереробний завод (НПЗ) з використанням магістральних нафтопроводів України та Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняли на сьогоднішньому засіданні міжурядової українсько-білоруської комісії з питань торговельно-економічної співпраці.

Окрім того, сторони домовилися, що до кінця квітня узгодять питання встановлення конкурентного тарифу на транспортування залізничним транспортом нафти, яка йде транзитом через Україну в Білорусь.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Київ і Мінськ домовилися про постачання у квітні 80 тис. тон нафти з Венесуели в Білорусь. За словами представника "Білнафтохіму", перший танкер доставить 80 тис. тон венесуельської нафти в Одеський порт, а звідти нафту транспортуватимуть залізничним транспортом. Водночас, за словами представника білоруської компанії, тривають переговори про можливість постачань нафти з Венесуели в Білорусь по нафтопроводу "Одеса-Броди".

Довідка УНІАН. 15 березня президенти Білорусі і Венесуели Олександр ЛУКАШЕНКО і Уго ЧАВЕС в ході переговорів у Каракасі домовилися про те, що Венесуела поставлятиме нафту в Білорусь для переробки на білоруських підприємствах і її спільно реалізовуватимуть на європейському ринку.

19 березня на сайті президента Білорусі з'явилося повідомлення, що Венесуела в травні поставить в Білорусь через Одеський порт пробну партію нафти обсягом до 80 тис. тон, а до кінця року планує поставити до 4 млн. тон.

Протягом двох місяців планують створити спільне білорусько-венесуельське підприємство з постачання нафти, у якому 75% акцій належатиме Венесуелі, 25% - Білорусі. Сира нафта поставлятиметься через порт Одеси для наступної її переробки на Мозирському НПЗ.

25 березня Надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі Ігор ЛІХОВИЙ заявив, що Україна може запропонувати Білорусі потужності нафтопроводу "Одеса-Броди" для транспортування нафти з Венесуели на білоруські нафтопереробні заводи.

Про можливості транспортування нафти в Білорусь з Венесуели через "Одеса-Броди" також заявляли експерти з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ та Олександр ТОДІЙЧУК.