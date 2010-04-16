У ВАТ «Газпром» вважають, що поточні ціни на газ значно нижчі за ціни еквівалентних об`ємів нафти.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками візиту делегації компанії на чолі з головою правління Олексієм МІЛЛЕРОМ до Катару.

«Газпром» погодився з оцінками катарської сторони про те, що поточні ціни на газ значно нижчі за ціни еквівалентних об`ємів нафти, а також з тим, що надалі ціна на газ наближатиметься до ціни нафти (у перерахунку на енергетичний еквівалент)», - йдеться у повідомленні.

На зустрічі з еміром Катару шейхом Хамадом Бен Халіфом Аль ТАНІ, з прем`єр-міністром, міністром закордонних справ шейхом Хамадом Бен Джасемом Бен Джабером Аль ТАНІ, з віце-прем`єром, міністром енергетики і промисловості, головою правління «Катар Петролеум» Абдаллою Бен Хамадом Аль АТИЄЙ російська компанія обговорювала перспективи російсько-катарської співпраці в енергетичній сфері, тенденції світового газового ринку, питання стратегічного розвитку Форуму країн - експортерів газу.

Зокрема, представники «Газпрому» з цікавістю сприйняли пропозицію катарської сторони взяти участь у проектах з видобутку та скраплення природного газу в Катарі після 2014 року, коли мораторій на розширення видобутку на Північному родовищі може бути знято.