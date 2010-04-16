Ціни на нафту в Лондоні підвищилися
09:00, 16 квітня 2010Енергетика
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Нью-Йорку - знизилися
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість травневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil впала на 33 центи - до 85,51 долара за баррель.
Ціна травневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилася на 1,02 долара - до 87,17 долара за баррель.
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