Україна збільшила транзит газу на 56,8%

Транзит природного газу по території України у січні-березні 2010 року збільшився на 56,8% порівняно з аналогічним періодом 2009 року. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Транзит нафти скоротився

За даними Держкомстату, транзит нафти по території України в січні-березні т.г. скоротився на 36,5% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Також повідомляють, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України за звітний період збільшилося на 38%, а нафти - скоротилася на 26,6%.

Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році транзит природного газу по території України скоротився на 19,9% порівняно з 2008 роком, транзит нафти - на 11,4%. Загальне транспортування нафти нафтопровідною системою України у 2009 році скоротилося на 5,9%, а газу - на 20,3%.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України знаходиться в експлуатації ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", а нафтотранспортна система - в управлінні ВАТ "Укртранснафта".