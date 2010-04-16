Словаччина готова брати участь в модернізації української ГТС

Словаччина готова взяти участь в реалізації проекту модернізації української газотранспортної системи.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявив міністр закордонних справ Словацької Республіки Мирослав ЛАЙЧАК під час зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

"Модернізація газотранспортної системи надзвичайно цікава для нашої країни як учасниці транзиту газу", - наголосив М.ЛАЙЧАК у відповідь на пропозицію М. АЗАРОВА про участь на паритетних умовах України, Росії та Європейського Союзу в модернізації української ГТС.

М. АЗАРОВ повідомив, що цю тему обговорювали під час його зустрічі з головою Російської Федерації. "Ми пропонуємо на паритетних умовах модернізувати ГТС, підвищити її економічну ефективність, зробити прокачування дешевшим і збільшити швидкість прокачування газу, таким чином збільшивши пропускну спроможність до 200 млрд. куб. м"., - сказав голова українського уряду.

За словами М. ЛАЙЧАКА, такий проект має підтримку, оскільки і Словаччина, і Україна як країни-транзитери зацікавлені в стабільній експлуатації діючих газових систем.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2009 року Україна підписала з Євросоюзом за підсумками міжнародної конференції в Брюсселі спільну декларацію щодо модернізації ГТС, розраховуючи на мільярди євро інвестицій і обіцяючи створити "прозорий" газовий ринок. Пізніше і Україна, і ЄС заявили, що хочуть бачити в цьому проекті Росію.

Прем'єр-міністр РФ Володимир ПУТІН наприкінці березня 2010 року за підсумками зустрічі зі своїм українським колегою М. АЗАРОВИМ заявив, що Росія позитивно ставиться до ідеї створення консорціуму для модернізації ГТС України і готова вкладати кошти.

У антикризовій програмі Кабміну вказано, що уряд вважає одним з основних завдань в галузі енергозабезпечення саме модернізацію ГТС.

Довідка УНІАН. ГТС України протяжністю 37,5 тис. км містить 71 компресорну станцію і 13 підземних газових сховищ загальним об’ємом 32 млрд. куб. р.. Пропускна спроможність системи в європейські країни складає 141 млрд. куб. м газу на рік.