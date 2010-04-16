Україна скоротила виробництво бензину на 13%

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ) у січні-березні 2010 року скоротили виробництво автомобільного бензину на 13,3% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 0,660 млн. тон.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, виробництво дизельного палива в Україні у січні-березні скоротилося на 5,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 0,825 млн. тон.

Також у повідомленні сказано, що виробництво паливневого мазуту в Україні у січні-березні збільшилося на 14,5% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 0,719 млн. тон.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році українські НПЗ збільшили виробництво автомобільного бензину на 0,8% порівняно з 2008 роком - до 3,257 млн. тон. Виробництво дизельного палива збільшилося на 6,8% - до 3,909 млн. тон, паливневого мазуту - на 5,6%, до 2,569 млн. тон.

В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тон нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський НПЗ ("ЛУКОЙЛ"), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький ("Нафтогаз України"), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного палива.