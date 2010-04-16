Уряди України та Росії схвалили газові домовленості

Уряди Російської Федерації та України схвалили домовленості, яких досягли "Газпромом" і його українські партнери у газовій сфері, у тому числі щодо цінових параметрів.

Про це повідомив російські інформагентства представник прес-служби уряду РФ, передає РІА "Новини".

За його словами, узгоджені рішення засновані на пропозиціях, які зроблив Росії Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

"Досягнуті домовленості оформлять відповідною постановою уряду. Голова уряду Володимир ПУТІН дав вказівку підготувати проект постанови вже найближчим часом", - сказав представник прес-служби.

Він наголосив, що переговори між російською і українською сторонами щодо питання співпраці в газовій сфері проходили у п'ятницю.

"Результати переговорів доповіли голові уряду Російської Федерації", - сказали у прес-службі.

У свою чергу "Газпром" повідомив, що в його центральному офісі в Москві відбулася робоча зустріч голови правління російського холдингу Олексія МІЛЛЕРА і міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКА.

"Сторони обговорили актуальні питання, пов'язані з виконанням довгострокових контрактів на постачання російського газу і транзит газу по території України", - повідомила прес-служба "Газпрому".

Нагадаємо, В.ЯНУКОВИЧ на початку квітня доручив прем'єр-міністрові України Миколі АЗАРОВУ разом з керівниками ПЕК підготувати пропозиції для Росії щодо зниження ціни на газ для країни.

Україна в першому кварталі 2010 року платила за російський газ 305 дол. за тис. кубометрів, з другого кварталу ціна повинна вирости до 320-330 дол. Україна вважає ціну несправедливою і пропонує РФ її переглянути.

Голова українського уряду говорив, що Україна сумарно просить знижку на газ у розмірі 4 млрд. дол. на рік. При цьому М. АЗАРОВ пояснював, що оскільки ціни можуть переглянути тільки з другого кварталу, російська сторона може недоотримати у 2010 році 3 млрд. дол. за постачання газу.

За його словами, для компенсації цих втрат Росії запропонують інші вигідні проекти. Рівень цін, що його офіційно пропонувала українська сторона, на газ не називали, проте, у російських ЗМІ з посиланням на джерела проходила інформація, що це 260 дол. за тис. кубометрів. Як можливі поступки у відповідь України називали знижку на транзит російського газу до Європи, створення газотранспортного консорціуму, здача в оренду "Газпрому" підземних сховищ газу.