Україна збільшила транзит газу в країни Європи на 56,3%

ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, у січні-березні збільшила транзит природного газу до країн Європи на 56,3%, або на 9,9 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 27,5 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

Довідка УНІАН. ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

У 2009 році ДК "Укртрансгаз" скоротила транзит природного газу до країн Європи на 20,4%, або на 24,4 млрд. куб. м, порівняно з 2008 роком, до 95,2 млрд. куб. м.