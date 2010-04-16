Україна збільшила експорт електроенергії на 34%

Україна в січні-березні ц.р. збільшила експорт електроенергії на 34% (на 304,8 млн. кВт/год.), порівняноз аналогічним періодом 2009 р., до 1,202 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива та енергетики.

Згідно з повідомленням, зокрема, у зазначений період експорт української електроенергії до Угорщини зріс на 59,7% - до 226,5 млн. кВт/год., до Словаччини скоротився в 3,1 раза - до 236,1 млн. кВт/год., до Румунії - зріс 2,8 раза - до 61,6 млн. кВт/год.

"Укрінтеренерго" в січні-березні ц.р. поставило до Білорусі 676 млн. кВт/год. електроенергії, тоді як в першому кварталі 2009 р. постачання до цієї країну не здійснювалися.

Польща в січні-березні ц.р. не імпортувала українську електроенергію.

Із 1 березня ц.р. Україна припинила комерційні постачання електроенергії з Бурштинської ТЕС у напрямку до Словаччини, Угорщини та Румунії через внутрішній дефіцит вугілля газової групи.

Нагадаємо, з 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних постачань електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбавають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт. За підсумками річного аукціону (на весь 2010 рік) право доступу до 100 МВт перетину так званого Бурштинського енергоострова, звідки здійснюється експорт до країн Східної Європи, придбала держкомпанія ВАТ «Західенерго». Ще 150 МВт придбала приватна компанія ТОВ «Східенерго» (ДТЕК). 25 МВт негарантованих постачань придбала держкомпанія «Укрінтеренерго». Також у грудні та січні «Укренерго» проводила місячні аукціони на період постачання в січні й лютому, на яких «Східенерго» і «Укрінтеренерго» придбали близько 250 МВт пропускної спроможності острова.

Довідка УНІАН. Україна в 2009 році скоротила експорт електроенергії на 49,2%, або на 3,867 млрд. кВт/год., - до 4 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком. Минулого року Україна експортувала електроенергію до Словаччини, Угорщини, Білорусі, Польщі та Румунії. Експорт електроенергії здійснювало ДПЗД "Укрінтеренерго", яке купувало її на Оптовому ринку електроенергії за встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики тарифом.

У 2008 році Україна скоротила експорт електроенергії на 14,5%, порівняно з 2007 роком – до 7,868 млрд. кВт/год. У вартісному відношенні обсяги експорту української електроенергії в 2008 році зросли на 26,8%, або 101,6 млн. дол., – до 480,4 млн. дол.