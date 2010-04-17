Литвин: Україні так чи інакше не дозволили б мати високозбагачений уран

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що Україна перебуває в такому становищі, що їй так чи інакше не дозволили б тримати на своїй території високозбагачений уран.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю телеканалу "Рада", говорячи про дискусії, що точаться в українському політикумі з приводу заяви Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про відмову від високозбагаченого урану.

“Моя позиція полягає в тому, що ще 10 років тому Україна мала прийняти це рішення в практичній площині. В силу різних обставин вона його не прийняла", - сказав голова ВР.

Водночас, на думку В.ЛИТВИНА, Україна, як би там не було, має демонструвати прагматичний підхід і вимагати відповідних компенсацій за демонстрацію своєї послідовної і відповідальної позиції щодо урану. "Питання, очевидно, ми маємо ставити в іншій площині: що Україна від цього отримає?" - заявив спікер.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня у США В.ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану, якого достатньо для створення ядерної зброї.

У спільній заяві глав держав, яка була оприлюднена за результатами зустрічі, наголошується, що Президент США Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України позбутися усіх запасів високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну та фінансову допомогу у цьому питанні з боку Сполучених Штатів.

Українська опозиція різко розкритикувала таке рішення В.ЯНУКОВИЧА. Юлія ТИМОШЕНКО, зокрема, заявила, що воно принижує Україну та українських вчених, виключає країну з конкурентного середовища, оскільки держава втратить можливість здійснювати наукові дослідження у ядерній галузі.

Також Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла, що опозиція розробить законопроект про заборону вивезення високозбагаченого урану з України.

На її думку, потрібно розробити законопроект, “який дає можливість Україні зберігати на своїй території високозбагачений уран, забороняє його передавати за межі України і тим самим забезпечувати підтримку і необхідний розвиток вітчизняної науки”.