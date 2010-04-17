Світові ціни на нафту знизилися
11:26, 17 квітня 2010Енергетика
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У Лондоні до 85,9 дол., Нью-Йорку – до 83,2 дол.
Ціна червневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 1,60 долара - до 85,99 долара за баррель.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість травневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 2,27 долара - до 83,24 долара за баррель.
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