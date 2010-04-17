Литвин: питання ціни на газ має бути абсолютно публічним

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що питання ціни газу має бути абсолютно публічним, щоб у суспільстві не виникало непорозумінь.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю телеканалу "Рада".

На думку В.ЛИТВИНА, чинна ціна російського газу для України є “непідйомною”, що "має бути очевидним і зрозумілим для всіх, у тому числі, у Верховній Раді".

За словами спікера, попередня влада і попередній уряд загнали країну в цьому питанні у "глухий кут".

Також В.ЛИТВИН вважає, що розв’язання українсько-російських проблем у газовій сфері можливе за умови системної розбудови відносин двох країн. «Ми не зможемо вирішити газове питання, якщо не вийдемо на систему взаємовідносин з Росією. У чомусь ми маємо виграти, у чомусь - поступитися, і так має діяти, очевидно, і Росія. Але в цілому обидві країни мають виграти», - заявив голова ВР.

При цьому він висловив думку, що на деяких напрямах у відносинах між двома державами відбулися незворотні процеси, і відновити довіру і співпрацю на них буде дуже важко.