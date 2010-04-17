Ціну на газ для України буде зменшено

Заступник глави Адміністрації Президента України Андрій ГОНЧАРУК наголошує, що вже сьогодні точно можна сказати, про те, що Росія знизить ціну на газ для нашої країни.

Про це він заявив під час ефіру на 5-му каналі.

"Ціна буде нижче, ціна буде такою, яка дасть можливість українській промисловості, українському господарству більш гармонійно, враховуючи наслідки кризи, вийти з цієї ситуації", - сказав він.

Водночас, А.ГОНЧАРУК не уточнив про який рівень зменшення ціни на газ може йтися. За його словами, єдине що зрозуміло, що ціна не буде такою як вона була декілька років тому на рівні 50 дол. за тис. куб. "Це теж чітко зрозуміло", - сказав він. Стосовно компенсаторів, то, за словами А.ГОНЧАРУКА, можна до певної міри прогнозувати, що це стосуватиметься питання більш широкого залучення російських компаній до співробітництва з українськими компанія не лише в торговельній, а й в інвестиційній сфері.

Відповідаючи на запитання, чи може компенсатором слугувати пролонгація терміну перебування ЧФ РФ у Криму, А.ГОНЧАРУК зауважив, що якщо Росія порушить це питання, то воно є предметом переговорів. "Стосовно відповідного рішення з цього питання, то відверто скажу, мені важко прогнозувати, бо все ж є відповідна угода, є відповідні положення, які до значної міри обмежують можливості у цьому сенсі", - додав він.