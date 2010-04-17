Україна сподівається одержати компенсацію від «Газпрому»

Українська влада має намір добитися від Росії підписання доповнення до контракту від 19 січня 2009 року про гарантії «Газпрому» щодо надання обсягів газу для транзиту не менш як 110 млрд. кубометрів на рік, а також уточнення реальної цифри обсягу транзиту газу на 2010 рік.

Про це говориться в документі «Актуальні питання для переговорів з російською стороною щодо внесення змін до Контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках і Контракту про обсяги і умови транзиту газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки», текст якого має в своєму розпорядженні газета «Дзеркало тижня» (№ 15 (795), 17 - 23 квітня 2010 р.).

Як повідомляє видання, документ було підготовлено «Нафтогазом» і став основою пропозицій, з якими українські парламентери їздили до «Газпрому».

Так у документі зазначається, що на сьогоднішній день контракт №ТКГУ не містить штрафних санкцій до «Газпрому» за невиконання контрактних об`ємів з транзиту, що порушує принцип паритетності зобов`язань сторін і знижує мотивацію для здійснення транзиту через Україну за наявності інших маршрутів транзиту.

При цьому, на думку української влади, у разі порушення «Газпромом» об`ємів подачі газу для транзиту необхідно провести грошову компенсацію на користь «Нафтогазу» на суму упущеної вигоди і понесених накладних витрат, а також виплату штрафних санкцій.

У документі зазначається, що умови безумовного виконання зобов`язань з поставок газу для транзиту можуть бути реалізовані при використанні контракту за типом «вези або плати».