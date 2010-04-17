Росія зацікавлена в участі в атомному комплексі України
15:42, 17 квітня 2010Енергетика
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Москва і Київ обговорюють можливість знижки в ціні
Про це заявив віце-прем`єр РФ Ігор Сєчін.
"Українська економіка переживає важкий період, один з варіантів, які ми дійсно обговорюємо - це можливість надання знижки у ціні на газ", - вважає росіянин.
За його словами, українська сторона в обмін на це пропонує деякі варіанти співпраці.
Зокрема зазначив, що Росія може взяти участь у гідрогенераціі на території України та її атомному комплексі.
"Є й стратегічні інтереси, і ще багато чого", - сказав Сєчін.
Віце-прем`єр Росії відзначив, що консультації з українською стороною тривають, обговорюється проект постанови, який, як він розраховує, найближчим часом ухвалять остаточно.
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