Росія зацікавлена в участі в атомному комплексі України

Москва і Київ обговорюють можливість знижки в ціні на російський газ в обмін на участь у деяких проектах в Україні.

Про це заявив віце-прем`єр РФ Ігор Сєчін.

"Українська економіка переживає важкий період, один з варіантів, які ми дійсно обговорюємо - це можливість надання знижки у ціні на газ", - вважає росіянин.

За його словами, українська сторона в обмін на це пропонує деякі варіанти співпраці.

Зокрема зазначив, що Росія може взяти участь у гідрогенераціі на території України та її атомному комплексі.

"Є й стратегічні інтереси, і ще багато чого", - сказав Сєчін.

Віце-прем`єр Росії відзначив, що консультації з українською стороною тривають, обговорюється проект постанови, який, як він розраховує, найближчим часом ухвалять остаточно.