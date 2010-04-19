Пинзеник: зниження ціни на газ не врятує Україну

Зниження ціни на російський газ не вирішить економічних проблем в Україні. Про це заявив екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник в ефірі програми "Чорне та біле" на телеканалі ТВі.

"Це не знімає проблеми дефіциту бюджету. Минулого року ціна газу була 230 доларів. Середня ціна по року. Допустимо, такий варіант буде цього року. Проблеми ж не зникли ніде", - наводить його слова Українська правда.

Крім того, екс-міністр заявив, що уряд поки не прийняв рішень, спрямованих на покращення економічної ситуації.

"З одного боку ніби небагато часу пройшло, але ситуація така, яка потребує рішень. Ну за місяць можна було б приймати певні рішення. Поки що таких рішень я не бачу", - зазначив Пинзеник.

"Я оцінив позитивно одне рішення, яке стосувалося гарантій попереднього уряду за кредитами, бо це неправильне рішення. Але висловив сумніви, які, на жаль, підтвердилися, щоб за цим не стояло бажання забрати в одних і дати іншим", - наголосив екс-міністр.

"У робочому варіанті проекту бюджету я побачив ті ж самі гарантії на 45 мільярдів гривень. Тільки, очевидно, отримувати їх будуть інші", - сказав він.

За словами Пинзеника, "це дуже цікаве українське явище, коли уряд гарантує кредити, отримані бізнесом, а потім вертає уряд". "Це спосіб привласнення коштів окремими структурами", - додав екс-глава Мінфіну.

Крім того, Пинзеник заявив: "Я не бачу дій, спрямованих на скорочення нестачі коштів. Бо обростання боргами минулорічними робить дуже небезпечну ситуацію, коли борг плодить борг, коли саме обслуговування боргу вимагає дуже великих коштів".

"Цього року треба тільки на відсотки по боргу виплатити стільки, скільки витрачається на два армійських бюджети", - наголосив він.