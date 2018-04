Ноу-хау дісталися до України: сланцева труба як перспектива…

"Сланцева" революція, яка останнім часом сколихує світ, докотилася до України. Як пишуть ЗМІ, Французька Total - четверта за обсягами у світі нафтогазова компанія після Royal Dutch Shell, BP і ExxonMobil, підписала угоду з Eurogas про оцінку запасів сланцевого газу у Західній Україні. Згідно з прогнозами експертів, за наявності відповідних інвестицій видобуток може досягти 15-20 мільярдів кубометрів газу на рік - понад половину від обсягів, які планують купити в Росії 2010 року.

За даними Мінпаливенерго, собівартість видобутку сланцевого газу складає 120-130 доларів за тисячу кубометрів, тоді як ціна купленої в Росії тисячі кубометрів для промисловості на внутрішньому ринку перевищує 310 доларів.

***Eurogas Inc. - канадська компанія, що належить приватним інвесторам. Окрім Канади, розробляє нафтогазові родовища в Тунісі, Іспанії і Польщі. Володіє активами з видобутку тальку в Словаччині і золота в США. В Україні створила на паритетних основах з одним з підприємців компанію "Єврогаз-Україна". EuroGas GmbH на 100% належить британській McCallan Oil & Gas (UK) Ltd, у якій EuroGas, Inc. володіє 30% і опціоном зі збільшенню своєї частки до 100%.

З чого починається…

Абсолютно зрозумілий інтерес до українських родовищ у світлі нинішніх реформацій на газовому ринку. Постійні катаклізми з постачаннями "блакитного палива" не пройшли дарма. Світ узявся до пошуку заміни природному газу (як і диверсифікацією постачань), а якщо говорити точніше - спиханням російської монополії з позиції лідера у цьому сегменті ринку.

Сланцевий газ абсолютно несподівано продемонстрував свої можливості. Минулого року збитки Газпрому від зниження постачань у Європу склали близько 22 мільярдів доларів порівняно з 2008 роком. Причому, скорочення закупівель відбулося на тлі насичення ринку Європи зрідженим газом з Катару, який, зокрема, набагато дешевший від російського. Він призначався США, але Штати взагалі відмовилися від імпорту газу. І усе завдяки сланцевим розробкам. Ось вам і революція.

Та і не тільки бажання потрапити на п'єдестал світового лідера штовхає країни на розробку технологічних ноу-хау. Родовища газу не безмежні. Їх запаси нестримно вичерпуються. Отже на допомогу політичним баталіям прийшов здоровий розум. Зістрибнути з газової голки світу може і вдасться, тільки отак років через надцать. А потреби ростуть, навіть криза не змогла їх стримати. Науці доведеться добре покумекати, щоб якнайскоріше дати світу шанс до існування.

Цікава в цій ситуації позиції Росії. Хоч США минулого року випередили її і вийшли на перше місце у світі за загальним обсягом добутого газу, завдяки розробкам сланцевих родовищ, РФ не засмутилася таким станом справ. У рамках "ядерного" саміту у Вашингтоні президент РФ Дмитро Медведєв переконував у цьому світ. "Те, що наші американські партнери виявили у себе нові газові можливості, можливо, це непогано, це спонукатиме нас до того щоб ми уважніше ставилися до своїх можливостей", - сказав президент РФ.

Іншими словами, наша північна сусідка націлювалася на глобальну модернізацію, щоб відмовитися від прив'язки до сировинних ресурсів. До речі, замислитися є над чим. У Росії на ці цілі держава виділяє чималі кошти - тільки минулого року на інститути розвитку витрачено 1 трлн рублів, ще 250 млрд рублів щорічно йде на науково-дослідні роботи. І наше завдання - не дати знову і на багато обійти себе, причому усім. Так не хочеться плентатися у хвості. Звичайно, для лідерства нам не вистачить фінансів, але у плані науки Україна ніколи не пасла задніх.

Сланцевий газ, дійсно, є дуже актуальною альтернативою природному. Але в усьому є свої «але». Незважаючи на свою відносну дешевизну, він може підштовхнути верхівку цін на трубопровідний газ і СПГ, а ще спровокувати відв'язування газових цін від нафтових і розширення спотового ціноутворення.

Але світ це абсолютно не лякає. Розробки сланцевого газу на сьогодні не одиничний приклад. Основна перевага сланцевого газу - близькість до ринків збуту. За попередніми оцінками, ресурси сланцевого газу у світі складають 200 трлн.м куб. Сланцевий газ в Європі шукають не менше 40 компаній. Так, Shell PLC у 2009 році почали в Швеції буріння свердловин для видобутку сланцевого газу, якого їм вистачить для повного самозабезпечення на 10 років.

Найбільша китайська нафтопереробна компанія China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec) і найбільша в Європі британська нафтова компанія BP проводять переговори про спільну розвідку і видобуток сланцевого газу в Китаї.

За експертними оцінками, запаси сланцевого газу в Голландії порівнюють із запасами гігантського газового родовища Гронінген у цій країні.

На Балтійському узбережжі Польщі запаси сланцевого газу складають 12 трлн. кубометрів. Європейські запаси сланцевого газу складають 35 трлн. куб. м

А у нас в Карпатах газ...

Залишається з'ясувати, а що у нас? В Україні дані про запаси сланцевого газу практично відсутні. Відомо, що вони в основному зосереджені на території українських Карпат. Загальні геологічні запаси менілітових сланців оцінюють у 520 млрд. тон.

***На території чотирьох областей західного регіону виявлено декілька родовищ, придатних для розробки відкритим способом: у Львівській області - п'ять, Івано-Франківській - шість, Закарпатській - два, Чернівецькій області - одне родовище.

Сучасні технології спалювання палива і перетворення енергії дозволяють використовувати менілітові сланці Карпат як паливо для невеликих (від 10 до 100 МВт) теплових електростанцій. ККД таких міні-ТЕС складає до 50-55%. Теплова схема міні-ТЕС, що використовують паросилові енергетичні установки з бінарним циклом перетворення енергії, дозволяє таким енергетичним установкам працювати в маневровому режимі, покриваючи нерівномірність графіка електричних навантажень регіону. Ці установки, здатні працювати на місцевому твердому паливі, є альтернативою маневровим енергетичним установкам, що працюють на природному газі. Освоєння величезних запасів горючих сланців істотно полегшить вирішення багатьох питань, які поставили перед паливно-енергетичним комплексом країни нові ринкові умови роботи.

Експерти передрікають незабаром сланцевому буму затишшя, причому надовго. Нібито дуже дорого коштують розробки, свердловини вимагають постійного оновлення, та і сам газ залягає занадто глибоко.

Народний депутат (БЮТ) міністр опозиційного уряду Олександр Гудима називає використання сланцевого газу революційним прагненням, яке може істотно скоротити монополію російського Газпрому не лише в Україні, але і ЄС. Між тим, він стриманий в оцінці того, коли плани можуть бути реалізовані.

"Досвід промислових розробок сланцевого газу є лише у США. Заяви про розвідані в Польщі великі поклади сланцевого газу цікаві, але, на жаль, далекі від практичного використання. Технології - нетрадиційні, дорогі. Можна говорити про якусь перспективу, але ніхто не може сказати, особливо з урахуванням світової економічної кризи, коли це (масштабні розробки - ред.) почнеться. У зв'язку з тим, що у нас фактично єдиний вугільний басейн - і польський, і український - можна допустити, що в Україні теж є поклади сланцевого газу. Але доки ніхто не підтвердив і не спростував це".

Виходить, енциклопедичні дані можна поставити під сумнів... Коли ж учені підтвердять або спростують наявність в Україні сланцевого газу. У період буму нам це не цікаво, тільки Total цікаво?..

У цьому питанні напружує інтелектуальна допомога ззовні, яка частенько тривожить наслідками, причому не кращими. Швидше за все, вибору немає - або ми почнемо фінансувати на належному рівні науку, від якої сьогодні усе залежить, а не від гаманців олігархів, що розперезалися, а вже "по осені порахуємо курчат", або, як кажуть, скупий платить двічі. Але це якщо є чим платити.

Як же можна займатися новітніми розробками, які не лише принесуть мільярди в казну, але і допоможуть зберегти суверенітет країни, якщо у 2009 році витрати загального фонду бюджету на науку передбачали у розмірі 3,26 млрд. грн., що складає 0,31% ВВП! Причому кошти значно менші, ніж у 2008 році і у відносних, і в абсолютних цифрах - йдемо на зменшення. До речі, у презентованій урядом програмі соціально-економічного розвитку України на 2010 рік (згідно з якою розписують бюджет) немає ані слова про сланцевий газ?..

Загалом, про науку, яка в нашому питанні грає "першу скрипку", ніхто не може сказати краще, ніж Президент Національної академії наук України Борис Євгенович Патон: "Рівень фінансування української науки і науки радянської - величини непорівняні. На радянську науку витрачали багато, дуже багато. Навряд чи ми зможемо досягти такого рівня фінансування. Коли після розпаду Союзу фінансування науки скоротилося у декілька разів, ми розраховували, що з часом капіталістичні компанії і олігархи обернуться лицем до науки, сподівалися, що у них з'явиться зацікавленість в допомозі ученим. Але цього, на жаль, не сталося. У країні з'явилися багаті люди, але у вітчизняну науку вони не поспішають вкладати гроші. Можливо, тому, що набивати кишені набагато простіше. Але ми ж не просимо давати гроші дарма або щось дарувати. Віддача обов'язково буде, наука завжди поверне затрачені на неї кошти"..

Оксана Павловська (УНІАН)