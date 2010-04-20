Світові ціни на нафту знизилися
08:49, 20 квітня 2010Енергетика
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У Лондоні і Нью-Йорку на 1,79 дол.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість травневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 1,79 долара - до 81,45 долара за баррель.
Ціна червневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш мазкі Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 1,76 долара - до 84,23 долара за баррель, відзначає агентство.
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