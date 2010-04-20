Світові ціни на нафту знизилися

Ціни на нафту на світових ринках у понеділок, 19 квітня, значно знизилися на тлі ситуації із закриттям більшості аеропортів Європи через хмари вулканічного попелу, що утворився внаслідок виверження вулкана в Ісландії, повідомляє агентство Рейтер.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість травневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 1,79 долара - до 81,45 долара за баррель.

Ціна червневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш мазкі Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 1,76 долара - до 84,23 долара за баррель, відзначає агентство.