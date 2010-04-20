Нафта ОПЕК подешевшала

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у понеділок, 19 квітня, знизилася на 1,97 долара - до 80,89 долара за барель з 82,86 долара за барель у попередній день торгів, йдеться у повідомленні організації.

У березні 2010 року середня ціна бареля нафти ОПЕК склала 77,21 долара, у лютому - 72,99 долара, у січні - 76,01 долара за барель.

Рекорд ціни "кошика" був встановлений 3 липня 2008 року - 140,73 долара за барель. Середня ціна за підсумками 2009 року виявилася більш ніж удвічі нижчою - 61,06 долара за барель.

У березні 2008 року "кошик" був розширений до 12 сортів нафти за рахунок Еквадору. Таким чином, нині ціна "кошика" ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що добувається країнами картеля:Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) та BCF 17 (Венесуела).