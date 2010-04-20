Азаров: Дубина підписав газові контракти у 2009 році

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ називає кримінальним злочином підписання колишнім главою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ газових контрактів з Російською Федерацією в січні 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.Азаров заявив сьогодні під час зустрічі з представниками УСПП.

Н.Азаров відзначив, що такий висновок він робить з інформації, одержаної від прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА про те, що в ході підготовки і підписання документів О.ДУБИНА дозволив собі підписати порожні листи паперу, на яких російська сторона потім виклала свої умови.

«Якщо говорити відверто, як нам розповів прем`єр-міністр Росії, чисті листи з підписом О.ДУБИНИ і з печаткою «Нафтогазу», на яких росіяни писали свої умови, – це не злочин попередньої влади перед українським народом? Чисті листи, директиви по яких не були схвалені ні урядом, ні Верховною Радою, ні Президентом – це не злочин? Справжнісінький кримінальний злочин! Перевищення повноважень тими особами, які підписували ці кабальні договори для нас», - сказав Н.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що зараз переговори про зміну контрактів проходять дуже важко. Але є надія на зниження ціни. «У нас така газова угода, яка не дає можливості нашій країні з неї вийти. Ми не можемо з неї вийти без величезних втрат. І все залежить від доброї волі Росії – захочуть вони з нами погодитися, прислухатися до наших аргументів, значить, зуміємо переглянути цей контракт. Не захочуть. Ми - як кріпосні. Шлях тільки один – Стокгольмський суд. Що ми там одержимо – нічого. Тому що так контракт виписаний, що ми безправні», - сказав Н.Азаров.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 роки; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки. 24 листопада 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу, відповідно до яких річна контрактна кількість газу на 2010 рік була понижена до 33,75 млрд. куб. м.