"Газова ОПЕК" почала діяти: газ прив'яжуть до нафти...

Ціна газу тепер не тільки для України, але і для всього світу готує бенефіс. «Газова ОПЕК» приступила до дій, причому питання ціноутворення, яке так довго відкладається, в цій сфері таки йде шляхом вирішення.

Основна теза засідання Форуму країн-експортерів газу, що відбулося в Орані (Алжир) - ціна на блакитне паливо повинна бути прив`язана до вартості нафти. Напередодні саміту три провідних гравця – Росія, Алжир і Катар обговорили газові питання за круглим столом. Як заявив міністр енергетики і шахт Алжиру Шакиб Хеліль, в даний час ціна на газ знаходиться на рівні 13 доларів за мільйон британських теплових одиниць (міра вимірювання в нафтогазовій промисловості), що в 6 разів менше середньої вартості барреля нафти. "І це за умов, що газ зручніший, менш шкідливіший для навколишнього середовища і має ряд інших переваг", - відзначив міністр. "Зі всіх точок зору, немає причин для того, щоб ціна на газ залишалася на нинішньому рівні", - підкреслив він.

***У даний час ціна газу у довгострокових контрактах розраховується, виходячи з вартості корзини нафти і нафтопродуктів, таких як газойль і мазут, де ціна на нафту складає для європейського ринку 9-15%. Нафтовий паритет для газу складає в даний час 16-17%, тобто газ приблизно в шість разів дешевший за нафту.

Експерти називають даний «газовий прорив», як, утім, і створення «газової ОПЕК», черговою перемогою Росії. Вона вже неодноразово заявляла про необхідність «звести» в ціні газ і нафту, але, передбачалося, що Катар її навряд чи підтримає. Все вийшло з точністю до навпаки.

Дійсно, газ, якому все активніше шукають альтернативу, на світовому ринку останнім часом терпить фіаско. У 2009 році Росія вперше за 8 років поступилася першістю США в видобутку газу. До речі, не залишилося непоміченим 16% скорочення виробництва Газпромом. Але основна причина – «сланцевий» бум у США.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, до 2015 року надлишок газу на ринку складе 200 млрд куб. м. Це, у свою чергу, неминуче приведе до зниження цін. Хоча МЕА не виключає тимчасовості такої ситуації, але висновки насторожують, причому саме газових монополістів, тих, хто живе за рахунок сировинних ресурсів. Тому їх бажання підтягти ціну газу до вартості барреля нафти цілком зрозуміле. «Чорне золото» останнім часом на підйомі світової економіки стало йти вгору. Наприклад, сьогодні, навіть з урахуванням виверження вулкану в Ісландії, коли небо часто «закривають», баррель продовжує триматися у районі позначки 82 долари.

Ряд експертів вважає, що протягом найближчих 5-10 років газові монополії луснуть як мильні бульки. Безумовно, потреба в газі збережеться, але картина буде іншою – ціни стане диктувати покупець, а не виробник, як це відбувається на сьогодні.

У даному питанні можна посперечатися, але головне в ситуації інше. ФСЕГ мало не налякав всіх своєю плавною реформацією у «газову ОПЕК», проти чого виступають і Європа, і США. Як відомо, нафтовий картель має право вирішувати, скорочувати видобуток чи ні. Будучи регулятором на ринку «чорного золота», він є останньою інстанцією в питанні постачань на ринок і цін, звичайно, згідно з квотами.

***ФСЕГ об`єднує 11 країн, що виробляють і експортують природний газ, - Алжир, Болівія, Екваторіальна Гвінея, Єгипет, Іран, Лівія, Нігерія, Катар, Росія, Тринідад і Тобаго, Венесуела. У грудні 2009 року генеральним секретарем форуму став російський представник Леонід Бохановський.

Форум був заснований у 2001 році в Тегерані, проте офіційний статус одержав в грудні 2008 року в Москві, де міністри енергетики підписали міжурядову угоду. Після завершення процедури ратифікації документів п`ятьма країнами-підписантами (Росія, Тринідад і Тобаго, Лівія, Катар, Алжир), 1 жовтня 2009 року ФСЕГ став міжнародною організацією.

США і Євросоюз вважають, що створення «газової ОПЕК» поставить під загрозу енергетичну безпеку всього світу і дозволить маніпулювати цінами. Члени форуму стверджують, що основна мета нової групи - спостереження за ринком газу і проведення сумісних досліджень, і спростовують чутки про те, що мають намір контролювати ціни.

Штаб-квартира Форуму країн - експортерів газу, який часто називають "газовий ОПЕК", розміщений в столиці Катару – Дохе. На роль столиці "газової ОПЕК" також претендували столиця Ірану Тегеран і російський Санкт-Петербург. Зараз Ангола розглядає можливість вступу до «газової ОПЕК».

І якби засідання ФСЕГ в Орані прийняло пропозицію Ш.Хеліля скоротити обсяг видобутку газу, щоби підняти ціни, то Форум країн-експортерів газу став би газовим аналогом ОПЕК. Заява алжирського міністра виглядала таким чином: він попередив, що на світовому газовому ринку відбувається кардинальна зміна в системі ціноутворення. Країни-споживачі все частіше відмовляються від довгострокових контрактів на постачання газу, ціна якого визначається світовими цінами на нафту. Натомість вони купують зараз у все більш зростаючих обсягах, зріджений газ на світовому спотовому ринку, що бурхливо розвивається, (негайні постачання за готівку), який відрізняється зараз нижчими цінами. Це є наслідком двох тенденцій: падіння споживання природного газу в світовій економіці у зв`язку з нинішньою кризою і значного збільшення в останні два роки обсягів виробництва в світі скрапленого газу.

Як не дивно, але дане питання не підтримали Росія і Катар. Варто відзначити, що напередодні саміту глава Міненерго РФ Сергій Шматко заявив, що вважає за неможливе ухвалення рішення ФСЕГ про скорочення виробництва чи поставок газу на світові ринки. Свою думку С.Шматко озвучив недвозначно: "Неможливо".

Тим часом, газові експортери не залишилися без резолюцій. Вони заявили про намір прив`язати спотові ціни на газовому ринку по аналогії з нафтовим. Але як це здійснюватиметься, поки не коментують. На форумі ухвалено рішення сформувати і глобальний газовий банк даних Global Gas Initiative, і провести наступний газовий саміт в 2011 році, місце проведення ще не визначене.

Експертам ідея здається дивною. "Глобальне зростання поставок газу чинить тиск на індексовані з урахуванням вартості нафти контракти, і справи йтимуть гірше в майбутньому у міру зростання цін на нафту і збільшення поставок газу, - відзначають в компанії Wood Mackenzie . - В Європі спотові ціни на поставки газу майже удвічі нижчі за ціни, закладені в довгострокові контракти, таким чином, зв`язок між ними практично відсутній". В даний час, вважають в компанії, європейські споживачі користуються відносною свободою у визначенні цін на тлі надмірної пропозиції. Проте у міру того, як попит буде рости, постачальники зможуть встановлювати ціни без урахування нафтового паритету, не говорячи вже про принципи індексування, що історично склалися.

Брав участь в засіданні форуму і “Газпром”. Російський монополіст вважає, що поточні ціни на газ дійсно значно нижчі за ціни, еквівалентні об`ємам нафти. З прив`язкою до «чорного золота» погодився. Представники “Газпрому” зацікавилися пропозицією катарської сторони взяти участь в проектах з видобутку і скраплення природного газу в Катарі після 2014 року, коли мораторій на розширення видобутку на Північному родовищі може бути знятий.

Таким чином, форум пройшов не безуспішно. Як видно, здавати свої позиції «газівники» не збираються. Імовірно, ціни будуть рости, що «боком» може вийти і Україні, зокрема. Йдучи на всілякі поступки перед Росією для того, щоби хоч трохи збити ціну на газ, влада абсолютно не дивиться у майбутнє. Все, що може запропонувати нам сусідка, завтра не відповідатиме реаліям. Врешті-решт, продавати буде нічого, порожніх сегментів ринку для експансії не залишиться, а ідеї вичерпаються. Тоді, ймовірно, влада перейде до рекомендацій, що ми вже не одноразово проходили. Нам порадять утепляти квартири і міняти вікна, переходити на пічне опалення, гріти воду на вугіллі. Ну, не відомо, куди ще їх понесе, напевно відомо тільки одне – перш, ніж рекомендувати, потрібно випробувати самому. У цілому, всі роки незалежності нашому керівництву слід було вкладати в інновації і технології, а не у власні кишені – усе би виглядало зараз інакше...

Шкода тільки одного – нас не кличуть у жоден ОПЕК. Правда, і там є квоти, а Україна, гідно з нашим менталітетом, з ними обов`язково прогорить.

Олена Бистрицька (УНІАН)