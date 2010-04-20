Путін та Азаров допрацьовують в Москві "деталі"

Прем`єр-міністри Росії Володимир Путін і України Микола Азаров допрацьовують деталі важливих угод для підписання президентами 21 квітня, повідомляє РІА Новості із посиланням на українського прем`єра. "Наша поїздка виникла у зв`язку з необхідністю доопрацювати додаткові деталі завтрашнього візиту президента РФ Дмитра Анатолійовича Медведєва до Харкова", - сказав Азаров на зустрічі з Путіним.

"Хотілося б погодити остаточні деталі, аби була можливість у президентів завтра підписати такі серйозні угоди, над якими ми разом працювали", - відзначив Азаров. Український прем`єр-міністр відзначив, що на попередніх робочих зустрічах міністрів палива і енергетики, а також міністрів закордонних справ вдалося підійти до "формування загальної позиції". "В той же час, залишилися деталі", - відзначив глава Кабінету міністрів України.

"Ми рухаємося вперед по найбільш чутливих питаннях, що не може не радувати. Упевнений, що сьогоднішній Ваш візит теж буде корисним... Сподіваюся, що вийдемо на якийсь позитив", - сказав зі свого боку Путін. Він додав, що в рамках сьогоднішніх переговорів в розширеному складі удасться поговорити "по питаннях, що хвилюють".

У переговорах з українського боку в зустрічі беруть участь глава МЗС Костянтин Грищенко, міністр палива і енергетики Юрій Бойко, міністр юстиції Олександр Лавринович, керівник апарату уряду Олександр Кушніренко і ін.

З російського боку беруть участь віце-прем`єр РФ Ігор Сечин, що займається ПЕК, глава МЗС Сергій Лавров, посол РФ на Україні Михайло Зурабов, замкерівника апарату уряду Юрій Ушаков, а також заступник міністра фінансів Сергій Шаталов і глава "Газпрому" Олексій Міллер.