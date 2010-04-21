Тігіпко: прийнятна для України цін газу 230-240 дол.

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що для України буде прийнятною ціна газу 230-240 доларів за тисячу кубометрів.

Про це він заявив в ефірі "5 канала".

"Я вважаю, що наша ціна має бути десь 230-240", - сказав С. ТІГІПКО.

Така ціна, за його словами, буде досить добрим результатом двосторонніх домовленостей, враховуючи, що на сьогоднішні середня ціна на ринку становить 270 дол.

Зниження ціни до такого рівня, на думку С. ТІГІПКО, буде справедливим виходячи з того, що Україна є країною не з розвиненою, а з перехідною економікою і закуповує достатньо великий обсяг газу.

С. ТІГІПКО також вважає цілком логічним те, що Росія розраховує отримати компенсацію за зниження ціни на газ. "Підхід з боку росіян досить логічний: якщо десь щось втрачаєш, то хотілося би десь знайти", - сказав віце-прем`єр.

При цьому він зазначив, що такими компенсаторами в економічній сфері можуть бути інтереси Росії у співпраці в ядерній сфері, ракето- і авіабудуванні.

"Щодо інших питань - гуманітарних, - якщо це вписується в наше законодавство, якщо це не впливає на нашу незалежність, то розглядати можна все", - заявив С. ТІГІПКО.

Як повідомлялося, найближчим часом Кабмін планує завершити переговори з Росією про зниження ціни на газ, щоб доопрацювати проект держбюджету на 2010 рік з урахуванням нової ціни і внести його на розгляд Верховної Ради. Планується, що парламент затвердить бюджет-2010 у травні.