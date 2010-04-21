Росія добудує енергоблоки ХАЕС?

Кабінет міністрів України схвалив проект міжурядової угоди між Україною і Російською Федерацією про добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник міністра палива та енергетики України Володимир МАКУХА з посиланням на відповідне рішення, ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду.

«Це рамкова угода. У ній перераховуються основні параметри, які надалі будуть деталізуватися. Вона обумовлює рамки і принципи співпраці сторін», - сказав В.МАКУХА.

При цьому він додав, що надалі сторони планують підписати окремі угоди про залучення Україною кредиту на будівництво енергоблоків, а також на поставку і виведення в майбутньому на вказані енергоблоки ядерного палива.

Як повідомляв УНІАН, переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго ухвалило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройекспорту», який представив проект реакторної установки В-392Б, розроблений для Балаковської АЕС у Росії.

З метою реалізації проекту 18 лютого 2009 р. Кабінет міністрів ухвалив постанову №118 «Про першочергові заходи з будівництва 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС». У ній чітко визначений тип реакторної установки і замовник будівництва – НАЕК «Енергоатом». Також спрощена процедура закупівлі основного устаткування і проектування нових енергоблоків - у одного постачальника.

Попередня вартість спорудження 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС становить близько 15 млрд. грн.

Раніше президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКІВСЬКИЙ заявляв, що фінансування проекту здійснюватиметься таким чином: 85% – російська сторона надає кредит зі ставкою Libor + 3% і 15% – українська сторона. Погашення тіла кредиту – через 6 місяців після введення в експлуатацію нових енергоблоків.

Президент НАЕК «Енергоатом» Ю.НЕДАШКІВСЬКИЙ прогнозує підписання рамкової міжурядової угоди України і Російської Федерації щодо спільної добудові 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у травні.

10 квітня прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Росія розглядає можливість кредитування будівництва третього і четвертого блоків Хмельницької атомної електростанції у розмірі 5-6 млрд. доларів.