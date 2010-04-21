Тігіпко: тарифи на газ для населення не змінюватимуть

Якщо під час переговорів Президентам України та Росії вдасться домовитися про зниження ціни на газ до 240 дол. за 1 тис. кубометрів чи й нижче, то зникне необхідність підвищення тарифів на газ для населення та комунальних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

"Якщо сьогодні президенти домовляться про ціну на газ нижче 240 дол. в середньому на рік, то за такої ціні на газ не треба буде підвищувати тарифи для населення і комунальних підприємств, якщо ми залишимо програму НАК "Нафтогаз України" з інвестицій на такому ж рівні", - сказав С. ТІГІПКО.

При цьому він зазначив, що якщо Україна вирішить збільшити оюсяги газу власного видобутку, то тарифи для населення і комунальних підприємств усе ж можуть трохи піднятися.

"Якщо ми захочемо збільшити обсяг видобутку українського газу, нам потрібні будуть додаткові інвестиції і, можливо, трохи потрібно буде піднімати тарифи для цільового напряму цих грошей на видобуток газу", - сказав С. ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економіки України пропонує Кабінету міністрів відмінити постанову уряду про збереження цін на газ для усіх категорій споживачів у 2010 р. на рівні 2009 р. і рекомендувати Національній комісії регулювання електроенергетики підвищити тарифи для населення, підприємств теплокомуненерго, бюджетних установ та промспоживачів.

Згідно з офіційним листом, Мінекономіки вважає, що подальша адміністративна заборона цін на газ для усіх груп споживачів призводить до збільшення витрат Держбюджету з виплат компенсації НАК "Нафтогаз України" різниці в тарифах, а також до недоотримання держхолдингом виручки, яка повинна спрямовуватися на нарощування власного видобутку газу. Окрім того, кажуть в міністерстві, дія вказаної постанови може викликати дефіцит коштів "Нафтогазу України" для розрахунків за імпортний газ і до визнання НАКу банкротом.

Через це Мінекономіки вказує, що позиція міністерства відповідає позиції НКРЕ, яка пропонує підвищити з 1 травня ціни на газ для населення на 20%. При цьому рівень середньої ціни газу, котрий відпускають населенню, виросте на 15% - до 715,9 грн. за тис. куб. м

Окрім того, НКРЕ пропонує з 1 травня також на 20% підвищити ціни на газ, котрий відпускають підприємствам теплової комунальної енергетики, - з 872,78 грн. до 1047,34 грн. При цьому прогнозований рівень компенсації, яку при новому тарифі доведеться виплатити НАК "Нафтогаз України", складе 6,086 млрд. грн.

Водночас Мінекономіки вважає недоцільною відміну пільгових цін на газ для підприємств гірничо-металургійного комплексу і хімічної промисловості, яка може привести до зниження їх конкурентоспроможності.

Востаннє роздрібні ціни на газ для населення переглядали в НКРЕ у 2008 році. Тоді ціни, що набули чинності з 1 грудня 2008 року, збільшили в середньому на 35%.

Ціну на газ для ТКЕ не переглядали з грудня 2008 року і зафіксували на збитку 872,78 грн. (з урахуванням ПДВ, цільової надбавки і транспортування).

У грудні 2009 року НКРЕ також зберегла рівень граничної ціни на газ, що відпускається бюджетним організаціям і іншим промисловим споживачам, на рівні 2020,25 грн. за тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, витрат на транспортування і постачання, а також витрат на реалізацію газу). Нагадаємо, підвищення тарифів на газ було однією з умов для залучення Україною кредиту Міжнародного валютного фонду.