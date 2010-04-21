Кабмін відмінив постанову про продаж 99 держшахт

Кабінет міністрів відмінив постанову попереднього уряду, яка передбачала виставляння на продаж на аукціонних торгах цілісних майнових комплексів 99 державних шахт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів міністр вугільної промислової України Юрій ЯЩЕНКО з посиланням на відповідне рішення, прийняте на сьогоднішньому засіданні уряду.

За його словами, постанова скасована як така, що не набула чинності.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня 2009 р. Кабінет міністрів України прийняв рішення про продаж цього року на відкритих аукціонах 98 шахт і одного державного об'єднання ДП "Сніжнеантрацит".

Згідно з постановою Кабміну "Про запобігання кризовим явищам у вугільній галузі" (№430), шахти передбачали реалізовувати на аукціонах за групами черговості. Кошти від продажу вуглевидобувних активів планували скерувати до спеціального фонду для подальшого використання на розвиток вугільної галузі.

Проте, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом (№375/2009 від 29 травня 2009 р.) припинив дію постанови Кабінету міністрів про продаж на аукціонах державних шахт.