Газові домовленості дозволять виконати передвиборні обіцянки

Президент України Віктор Янукович заявив, що досягнуті в середу з Росією домовленості дозволять йому виконати передвиборні обіцянки.

"Сьогодні я можу з упевненістю сказати - ми досягли домовленостей, які дадуть мені можливість виконати програму, з якою я йшов на президентські вибори. Результат цих переговорів, простіше кажучи, позитивно позначиться на гаманці кожного громадянина нашої країни, і дасть можливість для ривка в розвитку підприємств, житлово-комунального господарства і таке інше", - говориться в заяві, розміщеній на сайті Президента України.

В середу відбулися переговори лідерів РФ і України. Росія погодилася надати українській стороні знижку на газ.

"В результаті сьогоднішніх домовленостей Україна одержить протягом 10 років близько 40 мільярдів доларів США. А це близько 4 мільярдів доларів США в рік. Ми домовилися, що щорічно ціна на газ для України матиме знижку від розрахункової ціни на газ. У випадку, якщо розрахункова ціна на кордоны буде більше 333 доларів США, то ми маємо знижку 100 доларів США на тисячу кубометрів з квітня цього року. Якщо розрахункова ціна знижуватиметься і стане нижче за 333 долари США, то все одно у нас буде 30% знижка, зафіксована в угоді", - підтвердив Янукович.

Таким чином, констатував він, Україна забезпечила свій інтерес, який не залежатиме від коливань цін на світовому ринку. "Такі умови дають нам, образно кажучи, десять років передиху для того, щоб підготувати країну до переходу на світові ціни", - відзначив Янукович.

"В цілому розглядаю сьогоднішню зустріч як важлива подія в розвитку українсько-російської взаємовигідної співпраці, як конкретне підтвердження нашої взаємної зацікавленості в подальшому зміцненні і розширенні багатопланових відносин між нашими країнами", - заявляє президент України.

Він відзначив, що нинішня зустріч президентів стала четвертою за останні два місяці.

"Це ще раз підтверджує послідовність узятого нами курсу на нормалізацію відносин з Російською Федерацією", - відзначив Янукович.