Україна та Росія активізують роботу над консорціумом у ГТС

Росія та Україна інтенсифікують роботу зі створення консорціуму для модернізації української газотранспортної системи (ГТС), повідомив міністр енергетики РФ Сергій Шматко у четвер журналістам, повідомляє РІА «Новини».

"Ми доручили російсько-українському підкомітету зі співпраці інтенсифікувати роботу, у тому числі щодо консорціуму для модернізації ГТС. Ми від цієї ідеї не відмовляємося", - сказав Шматко.