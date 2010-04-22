Україна та Росія активізують роботу над консорціумом у ГТС
11:12, 22 квітня 2010Енергетика
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Комітет з цього питання має інтенсифікувати роботу
Росія та Україна інтенсифікують роботу зі створення консорціуму для модернізації української газотранспортної системи (ГТС), повідомив міністр енергетики РФ Сергій Шматко у четвер журналістам, повідомляє РІА «Новини».
"Ми доручили російсько-українському підкомітету зі співпраці інтенсифікувати роботу, у тому числі щодо консорціуму для модернізації ГТС. Ми від цієї ідеї не відмовляємося", - сказав Шматко.
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