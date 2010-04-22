Винних у банкрутстві Нафтогазу покарають

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від Генеральної прокуратури України і правоохоронних органів завершити розслідування та покарати "за усією суворістю закону" винних в банкрутстві НАК "Нафтогаз Україна".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України заявив під час засідання Національного антикорупційного комітету, яке відбулося сьогодні в Адміністрації Президента.

В. ЯНУКОВИЧ звернув увагу на ситуацію, пов'язану з доведенням до банкрутства багатьох державних монополій.

"Банкрутство "Нафтогазу" неприпустиме. Це прибуткова організація. Звідки збитки?", запитав глава держави.

Президент сказав, що чекає від генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та правоохоронних органів відповіді на це питання.

"І вимагаю невідкладно вжити заходів для покарання винних у цьому (банкрутстві НАК "Нафтогаз Україна" - УНІАН) за усією суворістю закону", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

Президент також звернув увагу відповідальних керівників на незадовільний стан Державного резерву, який, за словами В. ЯНУКОВИЧА, "фактично розікрадений".

При цьому В. ЯНУКОВИЧ не навів жодної цифри.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" відповідно до бухгалтерської звітності, у 2009 році скоротила чистий прибуток на 79,5% порівняно з 2008 роком, - до 2,3 млрд. грн. За даними НАК, за 2008 рік чистий прибуток склав 5,4 млрд. грн., за 2007 рік відкоригований чистий збиток - 0,6 млрд. грн.

Водночас, керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин БОРОДІН зауважував, що у 2009 році "Нафтогаз" пережив дефолт за єврооблігаціями і вимушений був на умовах кредиторів реструктуризувати усю свою заборгованість за зовнішніми позиками. У результаті, додаткові витрати компанії на обслуговування кредитів збільшилися на 40 млн. дол. на рік. За словами експерта, за два останні роки зобов'язання компанії перед банками виросли з 2 до 4,5 мільярдів доларів. У цей період "Нафтогаз" очолював Олег ДУБИНА - з 24 грудня 2007 року до 2 березня 2010 року.

НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої добувають понад 97% газу та нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.