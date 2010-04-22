Янукович запевняє - тарифи для населення підвищуватися не будуть

Враховуючи домовленості щодо ціни на газ, досягнуті в результаті переговорів президентів України і Росії 21 квітня, тарифи на газ і житлово-комунальні послуги для населення в 2010 році підвищуватися не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Я хотів би сказати, що сьогодні, коли економіка країни перебуває в такому важкому стані, це рішення, як кажуть, дасть нам можливість дуже істотно допомогти нашій економіці. І це дасть нам можливість не підвищувати цього року ні тарифи на газ, ні тарифи на житлово-комунальні послуги. Це дасть нам можливість значно стабілізувати більшість цін на товари народного споживання і підвищити рівень зростання економіки і конкурентоспроможності різних галузей економіки, в яких велика складова енергетичних ресурсів», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що в результаті підписаних доповнень до контрактів на закупівлю газу, вже в 2010 році при закупівлі 30 млрд. куб. м вдасться скоротити витрати на його закупівлю до 3 млрд. дол., а в подальші роки – до 4 млрд. на рік.

«На цей рік укладено угоду на 30 млрд. кубометрів поставок газу, обсяг цієї знижки буде приблизно 3 млрд. грн. На наступний роки збільшується обсяг постачання газу до 40 млрд. – (знижка – УНІАН) на рівні 4 млрд. І з 2012 року ми щорічно матимемо зниження ціни від існуючої на той час ціни за формулою – 30%», - заявив Президент України.

Також він зазначив, що всі питання про застосування штрафних санкцій за недобір газу «практично знято».

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня в Харкові під час робочого візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до України були підписані доповнення до контракту на постачання природного газу між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» від 19 січня 2009 року.

Згідно з доповненнями, платежі за газ НАК «Нафтогаз України» здійснюватиме зі знижкою на величину зниження експортного мита при постачанні газу до України, яка встановлюється урядом РФ.

Як очікується, зниження становитиме 100 дол. за тис. куб. м газу, але не більше 30% від ціни газу, і розповсюджуватиметься на обсяги поставок 30 млрд. куб. м у 2010 році, і 40 млрд. куб. м — в подальші роки.

Формула ціни і умова «бери або плати» залишаються без змін. Крім того, скасовано пункти контракту, що відносяться до взаємних штрафних санкцій, які за практикою його виконання не застосовувалися. Річні контрактні обсяги газу в 2010 році збільшено до 36,5 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 роки; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рр. 24 листопада 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу, відповідно до яких річна контрактна кількість газу на 2010 рік була зменшена до 33,75 млрд. куб. м.

8 квітня 2010 року сторони домовилися про коригування річної контрактної кількості газу на 2010 рік із 33,75 млрд. куб. м до 36,5 млрд. куб. м для забезпечення надійного транзиту газу європейським споживачам у зимовий період. Таким чином, з урахуванням фактичного обсягу поставок у першому кварталі, в період з квітня по грудень 2010 року контрактний обсяг закупівель газу НАК «Нафтогаз України» збільшиться до 30 млрд. куб. м.