Квартплата та ціна газу для населення не зміняться

Враховуючи домовленості про ціну на газ, яких вдалося досягти в результаті переговорів президентів України та Росії 21 квітня, тарифи на газ і житлово-комунальні послуги для населення у 2010 році піднімати не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

"Я хотів би сказати, що сьогодні, коли економіка країни знаходиться в такому важкому стані, це рішення, як кажуть, дасть нам можливість дуже істотно допомогти нашій економіці. І це дасть нам можливість не піднімати цього року ні тарифи на газ, ні тарифи на житлово-комунальні послуги. Це дасть нам можливість значно стабілізувати більшість цін на товари народного вжитку і підняти рівень зростання економіки і конкурентоспроможності різних галузей економіки, у яких велика складова енергетичних ресурсів", - заявив В. ЯНУКОВИЧ.

Він також сказав, що в результаті підписаних доповнень до контрактів на закупівлю газу, уже в 2010 році при закупівлі 30 млрд куб. м вдасться скоротити витрати на його закупівлю до 3 млрд дол., а в наступні роки - до 4 млрд на рік.

"На цей рік укладена угода на 30 млрд. кубометрів постачань газу, обсяг цієї знижки буде приблизно 3 млрд. дол. На наступні роки збільшується обсяг постачань газу до 40 млрд. - (знижка - УНІАН) на рівні 4 млрд. І з 2012 року ми щорічно матимемо зниження ціни від існуючої на той час ціни за формулою - 30% ", - заявив Президент України.

Також він наголосив, що усі питання про застосування штрафних санкцій за недобір газу "практично зняті".

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня в Харкові під час робочого візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА в Україну були підписані доповнення до контракту на постачання природного газу між ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" від 19 січня 2009 року.

Згідно з доповненнями, платежі за газ НАК "Нафтогаз України" здійснюватиме зі знижкою на величину зниження експортного мита при постачаннях газу в Україну, яка встановлює Уряд РФ.

Очікують, що знижка складе 100 дол. за тис. куб. м газу, але не більше 30% від ціни газу, і поширюватиметься на обсяги постачань 30 млрд. куб. м у 2010 році, і 40 млрд. куб. м - у наступні роки.

Формула ціни і умова "бери або плати" залишаються без змін. Окрім того скасовані пункти контракту, що стосуються взаємних штрафних санкцій, які практично не застосовувалися. Річні контрактні обсяги газу у 2010 році збільшені до 36,5 млрд. куб. м

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 до 2019 року; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 до 2019 року. 24 листопада 2009 року ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу, відповідно до яких річна контрактна кількість газу на 2010 рік була знижена до 33,75 млрд. куб. м

8 квітня 2010 року сторони домовилися про коригування річної контрактної кількості газу на 2010 рік з 33,75 млрд куб. м до 36,5 млрд. куб. м для забезпечення надійного транзиту газу європейським споживачам у зимовий період. Таким чином, з урахуванням фактичного обсягу постачань в першому кварталі, у період з квітня по грудень 2010 року контрактний обсяг закупівель газу НАК "Нафтогаз України" збільшиться до 30 млрд. куб. м.